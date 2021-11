Camminare in mezzo alla natura tra storia e miti  

Indirizzo non disponibile

Domenica 28 novembre 2021 escursione immersi nella natura a Petrella Guidi tra storia e mito. La storia del piccolo borgo di Petrella Guidi con vista stupenda sulla valle del Marecchia.?La sorprendente, abbondante, presenza del vischio, a cui sono legati miti antichissimi così come alla pianta che lo ospita, la quercia. Inoltre lungo il percorso una roccia con un'antica vasca che, forse, veniva utilizzata per offerte e sacrifici rituali in epoca preistorica.?Costo: 10 euro a testa a partire dai 14 anni. Dai 6 ai 13 anni 8 euro. Escursione adatta a tutti con un minimo allenamento. Tempo effettivo di cammino: 2 ore circa. Dislivello 300 metri circa. Pranzo al sacco. Ritrovo ore 9,30 all'ingresso di Petrella Guidi. Rientro dopo pranzo (primo pomeriggio)??Per informazioni e prenotazioni: Cristian Savioli, guida turistica e guida ambientale escursionistica?Cell. 333-4844496?Email: cristiansavioli@protonmail.com