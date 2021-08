"Essenze" di Gianni Giulianelli in mostra a Santarcangelo di Romagna

Mercoledì 25 agosto l’associazione ricreativa culturale ed enogastronomica Santabago, in collaborazione con la Galleria Zamagni Arte di Rimini, presenta il vernissage della mostra “Essenze” di Gianni Giulianelli artista poliedrico per la sua espressione come la pittura, la fotografia, la scultura, la carta stampata. “Essenze” è un’esposizione di opere emozionanti, olii, vecchie tele, chiaroscuri in collaborazione con Zamagni, galleria d’arte in Rimini. Opere che nascono tra le trame di tele antiche con un’eleganza immortale e fuori dal tempo. Tinte native e oleose sfociano nella potenza della rinascita dell’armonia sedotta da una potente pennellata rosa. Un’alchemica presenza femminile di grande magia visiva, la natura, simboleggia la grazia, la bellezza, la soavità simbolo di passione e di amore. È l’essenza dell’anima. ??Le opere di Giulianelli rimarranno esposte fino al 3 ottobre in Contrada dei Fabbri 11,13 a

Santarcangelo di Romagna. Mercoledì 25 agosto dalle 17.30 alle 20 nel pieno rispetto delle normative in vigore il pubblico potrà visitare l’esposizione con la presenza dell’artista (ingresso anche ai non associati esclusivamente in occasione del vernissage della mostra) Nei giorni successivi iniziativa aperta a tutti gli associati. Orari di visita mostra su prenotazione: 10-12 e 18-23. Orario dei convivi: dalle ore 19.30 alle ore 24. Convivi solo previa prenotazione.?Per l’accesso è richiesto green pass valido o tampone negativo entro le 48 ore precedenti

Ingresso riservato agli associati.





Gianni Giulianelli nasce a San Marino il 23 Aprile 1961, artista polivalente usa diverse tecniche per la sua espressione come la pittura, la fotografia, la scultura, la carta stampata.Da sempre viene attratto dal disegno e dai colori, crescendo nel laboratorio di ceramiche di famiglia e ne impara le tecniche. Negli anni 90 si trasferisce a New York. A Manhattan vive undici anni dove apre uno studio grafico, occupandosi di fotografia, dell’immagine e direzione Artistica per clienti della moda. I nuovi lavori nel nuovo continente gli permettono di acquisire la libertà necessaria per avere approcci più creativi e originali per la propria ricerca artistica. Nel 1996 decora con giganteschi dipinti il pavimento dello spazio espositivo del Carosel du Louvre di Parigi come allestimento alla Mostra del fotografo Peter Lindbergh, in occasione di Paris Photo esposizione Internazionale di fotografia. Importanti le collaborazioni con fotografi di fama internazionale con cui Gianni lavora ai suoi progetti: Mario Testino, Fabrizio Ferri, Miles Aldridge,Tom Munro, Raimond Meier, Yelena Yemchuk, Gustavo Ten Hoever, Ruven Afanador, Robert Erdmann, Regan Cameron, Enrique Badulesco, Ellen von Unwerth e molti altri. Per il libro Kartell edito da Skira e curato da Franca Sozzani (con incarico a 150 fotografi selezionati a livello internazionale.) Gianni realizza una serie di scatti che interpretano il prodotto dell’azienda Kartell. Seguono numerosi altri progetti in cui Gianni cura la direzione artistica e la grafica ( New York Premier Collections, Stuart Weitzman, Ellen Tracy, DKNY, Escada, L’Oreal, Tocca, Mayle, La Perla, Glamour Francia, Bruno Magli, Camera Nazionale della Moda Italiana, Gianfranco Ferré). Dal 2000 avvia una collaborazione con Grafiche dell’Artiere e L’Artiere Publishing di Bologna creando progetti di libri di fotografia sperimentando nuove tecniche speciali di stampa, questi libri sono stati presentati a Bologna, Milano, Parigi, Vienna e New York, ed ora fanno parte del Patrimonio della Collezione della Biblioteca del Metropolitan Museum (MET) di New York. La grafica e la creatività di questi progetti sono di una unicità e libertà estrema. Collabora per il tema e per la ricerca fotografica con il Prof. Peter Weiermair curatore, critico d’Arte e fotografia. Lavora con altri curatori di fama internazionale specializzati in fotografia d’Arte come Laura Serani e Larry Fink. In questi ultimi anni Gianni Giulianelli oltre alla Grafica e direzione artistica amplia i propri orizzonti dedicandosi alle forme d’Arte a lui più vicine Nel 2020 vince il concorso per la realizzazione di una scultura per il monumento dedicato alle persone che durante la pandemia hanno prestato il loro aiuto e servizio per i cittadini di San Marino.