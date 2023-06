"All'arrembaggio!" Appuntamento al museo con pirati, battaglie navali e cacce al tesoro

Ritorna anche quest'anno l'imperdibile appuntamento con “Un'Estate da Regina: giochi e laboratori al Museo” per imparare e divertirsi con laboratori, giochi e attività serali dedicate a bambini e bambine a partire dai 6 anni.

A partire dal 6 luglio e fino al 10 agosto, il giovedì sera alle ore 21:00, il giardino del Museo della Regina ospiterà gli incontri per vivere avventure piratesche e cacce ai tesori per un divertimento in compagnia di storie di bucanieri, battaglie navali e avvincenti agguati.

Durante ognuno dei 6 incontri partiremo alla scoperta di spietate ciurme di pirati, conosceremo predoni del mare, nel tentativo di salvare Cattolica dall'assalto dei corsari del Mediterraneo.

Si leverà l'ancora per solcare il Mare Adriatico alla ricerca di tesori nascosti lungo la nostra costa. Nel secondo appuntamento verranno issate le bandiere nere gridando all'arrembaggio per provare il brivido di una vera battaglia navale.

Successivamente, un divertente gioco di ruolo ci permetterà di vivere una vera e propria imboscata di pirati all'antico borgo di Cattolica. Il viaggio continuerà alla scoperta non soltanto di corsari e bucanieri, ma anche di abili e astute piratesse e conosceremo le avvincenti storie che le resero famose e leggendarie.

Insieme alla compagnia All'InCirco faremo poi la conoscenza di Capitan Rottame alla ricerca del suo tesoro e del giovane apprendista Bricchetto. Infine concluderemo il nostro percorso con una caccia al tesoro.

Il programma:

6 luglio (ore 21:00)

Levate l'ancora!

a cura di Silvia Santoni e Sara Sertori



(ore 21:00) a cura di Silvia Santoni e Sara Sertori 13 luglio (ore 21:00)

Issate la bandiera

a cura di Elisa Marzi e Sara Sertori



(ore 21:00) a cura di Elisa Marzi e Sara Sertori 20 luglio (ore 21:00)

Pirati alla marina

a cura di Silvia Santoni e Sara Sertori



(ore 21:00) a cura di Silvia Santoni e Sara Sertori 27 Luglio (ore 21:00)

Avventuriere del mare

a cura di Sara Curione e Sara Sertori



(ore 21:00) a cura di Sara Curione e Sara Sertori 3 Agosto (ore 21:00)

Pirati in scatola

Spettacolo a cura di "All'InCirco" - dai 3 anni in su



(ore 21:00) Spettacolo a cura di "All'InCirco" - dai 3 anni in su 10 Agosto (ore 21:00)

Caccia al tesoro della Regina

a cura di Sara Curione e Sara Sertori

Età: a partire da 6 anni

Costo: 3 € per bambino/a

Numero limitato, prenotazione obbligatoria