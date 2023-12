Torna "E'Tendoun", il tendone che ospiterà tutti gli eventi natalizi della città

Orario non disponibile

A partire da venerdì 15 dicembre e fino a sabato 6 gennaio 2024 a Viserbella l’evento E’Tendoun. Una tensostruttura montata sulla spiaggia 53 di Viserbella attraverso la quale sarà possibile immergersi in un’atmosfera di gioia natalizia tramite i 23 giorni di eventi che ospiterà al proprio interno tra tombole, laboratori per bambini, momenti di incontro e socialità sino al tanto atteso Veglione di Capodanno con il quale accogliere in allegria e divertimento il nuovo anno.

Particolarmente emozionanti sono il 24 dicembre e il 6 gennaio, quando il tendone si anima alle 16.30 con la visita speciale di Babbo Natale e della Befana, regalando momenti magici sia ai più piccoli che agli adulti. Gli spettacoli continuano dalle 20:00 alle 24:00, offrendo intrattenimento per tutti i gusti, con ingresso libero per rendere la festa accessibile a tutti.

Per chi ama la tradizione delle tombole, sono disponibili cartelle a pagamento, contribuendo non solo alla suspense del gioco ma anche a sostenere l’Associazione di volontariato ‘Crescere Insieme’. Rendi ogni momento delle festività speciale e significativo, unendoti a noi al Bagno 53 per celebrare il Natale e il Capodanno con allegria, solidarietà e tradizione.