Alla House of Rock prosegue la rassegna di big e cantautori, in arrivo il tour di Eugenio Finardi

Il 16 febbraio prosegue la rassegna di big e cantautori nazionali in programma all'House of Rock di Rimini, iniziata con Omar Pedrini e Filippo Graziani a fine 2023, e con il Banco del Mutuo Soccorso in gennaio. È ora il turno di Eugenio Finardi con il suo Tour Euphonia 2024. Il nuovo progetto di Eugenio Finardi è una suite, cioè un unico lungo brano che porta l’ascoltatore a vivere la profonda esperienza di un percorso emozionale attraverso brani del suo repertorio ma anche di autori da lui profondamente amati, riletti come meditazioni sull’umana condizione Dopo anni in cui Finardi ha alternato nei suoi concerti l’esecuzione delle sue composizioni alla narrazione e all’analisi parlata, quasi una conversazione con il suo pubblico, in Euphonia si abbandona al flusso musicale, alla costante ricerca di un senso ulteriore ed interiore.