Le festività di Pasqua a Villa Mussolini sono all'insegna della creatività e del relax all'aria aperta

Uno spazio verde aperto alla città sul lungomare di Riccione, un luogo di relax e di creatività sarà quello che si apre a partire da sabato 30 marzo e fino a lunedì 1 aprile, nel verdeggiante parco di Villa Mussolini.

Per le festività di Pasqua il giardino della villa storica di Riccione sarà infatti aperto al pubblico che, oltre a visitare la mostra “Robert Capa. Retrospettiva" allestita nelle sale della Villa fino all’1 aprile, potrà godere di questo meraviglioso scrigno verde che si affaccia sulla spiaggia e partecipare alle numerose iniziative ospitate nella serra della villa e nel giardino.

In occasione del finissage della mostra “Robert Capa. Retrospettiva” dell’1 aprile, il giardino della villa ospita, dalle ore 16:00 alle 20:00, l’iniziativa “En jardin”, una merenda sul prato con food truck e dj set che fa rivivere in città la tradizione del picnic di Pasquetta.

Per tutto il fine settimana di Pasqua nel giardino sarà aperta anche l’orangerie in stile Liberty, allestita da Estudio, una vera e propria officina creativa in cui si susseguiranno laboratori e corsi creativi per adulti e bambini. I laboratori creativi cominceranno sabato 30 marzo alle ore 11:00 con “Pianta una carota” in cui i bambini, con legno, chiodini e fili colorati, potranno ricreare le più diverse forme. Alle 14:00 il laboratorio sarà dedicato agli adulti per realizzare una ghirlanda fiorita di primavera con rami e fiori di Casa Blumen Flower Farm. Alle ore 15:30 appuntamento con una dimostrazione di stampa su tessuto con le piante a cura di Rosso di Robbia Michela Pasini.

Domenica 31 marzo alle ore 10:30 i bambini si cimenteranno nella creazione di maschere floreali e piccoli accessori per capelli mentre alle 16 saranno impegnati con il laboratorio di decorazione di piccole ghirlande di Pasqua. Alle ore 17:00 l’appuntamento è con “Benvenuti in Romagna”, il cookinglab, a cura di Costa Hotels, in cui vere “azdore” romagnole insegneranno a cucinare la piadina romagnola.

Nella giornata di Pasquetta (lunedì 1 aprile) saranno due i laboratori in programma: alle ore 11:00 con l’incisione su argilla con piante e fiori a cura di Veronica Zavoli (riservato agli adulti), e alle ore 16:00 con “Conigli in festa” in cui i bambini sperimenteranno la creazione di decorazioni pasquali per la cameretta e il cestino da picnic. Il meraviglioso weekend di Pasqua terminerà con aperitivo e deejay set dalle 16 alle 20 a cura di Nécessaire bistrot.