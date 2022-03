Sabato 12 marzo, ore 21,15, al Teatro Pazzini di Verucchio l’autore e attore livornese Fabrizio Brandi porta in scena “Blocco 3” un racconto lieve, comico, sospeso tra divertimento e commozione, ambientato nella Livorno a cavallo degli anni Settanta e Ottanta.

Blocco 3, scritto dallo stesso attore con Francesco Niccolini e con la regia di Fabrizio Brandi, Francesco Niccolini, Roberto Aldorasi racconta di un undicenne, Mario Nesi, nato al Blocco 3, nel popolare e mitico rione della Guglia fra gli anni ’70 e ‘80. Il Blocco 3 e? l’edificio che lo vede crescere, all’ombra del suo cortile e di una affollata e picaresca umanita?, fra compagni di giochi esuberanti, e vicini di casa molto vicini. Mario, sotto l’ala protettiva del padre un tipico comunista d’acciaio di quei tempi, sviluppa i primi germi di ribellione umoristica e autocoscienza. La voglia di crescere ed emanciparsi, non tardera? a portare le prime trasgressioni e le prime esperienze amorose. L’ironia di Mario forgia il suo personaggio in un ritmo allegro ma non troppo.

Blocco 3 e? il terzo palazzaccio di una serie di edifici di sicurezza, voluti dal regime fascista a scopo contenitivo per i sovversivi e architettonicamente commemorativo del tiranno (dall’alto si legge una scritta minacciosa come ricorda sempre a tutti il partigiano Oreste). E? il centro di un mondo scomposto e ricomposto in un prisma che rifrange la memoria da diverse angolazioni. La narrazione tratteggia con disinvoltura uno spaccato caleidoscopico della profonda umanita? che vi si affolla e affianca Mario nel suo mestiere di crescere e di vivere. Blocco 3 è anche un libro scritto da Fabrizio Brandi e Francesco Niccolini pubblicato da Edizioni Erasmo Francesco Niccolini da molti anni lavora, studia e scrive con Marco Paolini e insieme a lui ha realizzato Il Milione, Appunti Foresti, Parlamento chimico. Storie di plastica, la versione televisiva del Vajont, i racconti del Teatro civico di Report per RAI3.

Fabrizio Brandi ha lavorato con Paolo Migone, Paolo Virzì, Roan Johnson e Diego Abatantuono ed è uno degli attori più interessanti del panorama toscano ??ingresso intero € 12 | ridotto € 10. Ridotto per under 25 e over 65 anni.

Prevendite online: www.liveticket.it/teatropazziniverucchio

Per informazioni & prenotazioni tel. 320 5769769