“Femminicidi: quelle storie di tutti noi”, le iniziative della Pari Opportunità sulla violenza sulle donne

“Femminicidi: quelle storie di tutti noi”, è la campagna di sensibilizzazione messa in atto dalla Commissione Pari Opportunità per tenere accesi i riflettori sul fenomeno della violenza sulle donne, che riguarda tutti noi. Per il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, a Misano sono previste una serie di iniziative, con il coinvolgimento degli studenti e della cittadinanza.

Aderendo alla campagna “Orange the world”, promossa in collaborazione con la provincia di Rimini e l’Associazione Soroptimist Rimini, la palazzina Bianchini si illuminerà di arancione, colore simbolo della lotta alla violenza di genere. La palazzina è la sede di un distaccamento dello sportello antiviolenza distrettuale, che è attivabile 24 ore su 24 al numero 335.7661501 e al quale rispondono le operatrici del centro antiviolenza CHIAMA ChiAMA - CAV Distretto di Riccione.

Il 24 novembre le studentesse e gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado "Giovanni XXIII" assisteranno alla proiezione del cortometraggio "Promisland" a cura di 'Arkadia', regia di Luigiantonio Perri, con il patrocinio della Provincia di Rimini. A seguire incontreranno le operatrici del centro antiviolenza CHIAMA ChiAMA per un confronto aperto fatto di ascolto e riflessione.

Domenica 28 novembre, in Piazza della Repubblica, alle ore 10:00 ci sarà l’inaugurazione di una installazione temporanea itinerante dal titolo "Femminicidi: quelle storie di tutti noi", con letture e riflessioni dei ragazzi del Clan Boanerghes – gruppo scout Misano 1.

Tra le iniziative legate al 25 novembre anche una camminata lungo la ciclabile del fiume Conca, promossa da ASDC Valle del Conca Nordic Walking e MTB. L’evento #LAMORENONFAMALE, è in programma domenica 28 novembre con ritrovo alle ore 8:30 sarà in via Litoranea sud 7, per Portoverde. Due i percorsi, da 5 0 9 km. L’intero ricavato sarà devoluto al Centro Antiviolenza CHIAMA ChiAMA. Per info telefonare al 3338579387.