La musica Anni '80 "rivive" al Parco degli Artisti, per una serata all'insegna dell'allegria e del divertimento

La musica Anni '80 è pronta ad invadere e scatenare nella serata di sabato 12 agosto, il Parco degli Artisti di Vergiano (Rimini), con una festa dal sapore vintage e una colonna sonora tutta da ballare.

L’evento si aprirà con un’originale “Tombola di Mezza Estate” alle ore 20:00, per accompagnare l’aperitivo e la cena dei presenti, e proseguirà in pista alle 21:30 al ritmo di “Mash Up”, il concerto di Sergio Casabianca e le Gocce caratterizzato da una fusione di generi musicali diversi: funky, rock, latino-americano, hip hop e alcuni inediti della band.

Dopo il concerto, alle ore 23:00, la festa entrerà nel vivo con la musica del VeeJay Paolo Croci, accompagnato sul palco da ballerine e dalla proiezione dei video delle canzoni più iconiche degli Anni ’80.

Uno spettacolo tutto da ballare, circondati dal verde della cornice naturale del parco, sulle rive del Fiume Marecchia. A seguire, vino e ciambella offerti a tutti i partecipanti.

Si proseguirà poi anche in tarda serata, con un concerto acustico alle ore 1:30 per viola e arpa con Aldo Maria Zangheri e Monica Micheli, ad accompagnare il cocktail notturno al Chiosco Il Casotto, dove si potranno osservare le stelle cadenti seduti ai tavoli o in relax sul prato. Per questa ultima parte dell’evento (cocktail e concerto di viola e arpa) il biglietto può essere acquistato soltanto sul posto al prezzo di 8€, scontato a 5€ (per chi ha partecipato alla Festa Anni ‘80).

Biglietti:

A partire da 10€ (non numerati) prenotabili via WhatsApp o acquistabili su Liveticket.