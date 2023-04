La città festeggia il Primo Maggio con una grande sfilata di mezzi agricoli

Il Primo Maggio a Coriano sarà all'insegna della tradizione. Nel 2023 ricorrono, infatti, i 70 anni della Festa Cristiana del Lavoro: un grande appuntamento dedicato all’agricoltura e radicato nella tradizione locale che varca i confini regionali. Ogni anno oltre 150 mezzi agricoli sfilano nel cuore del centro storico del paese e ricevono la benedizione. Un rito che affonda le sue radici nella cultura rurale e che saluta simbolicamente l’avvento della primavera e della nuova stagione.

Il programma prevede alle ore 9:00 il raduno dei mezzi in piazza Don Minzoni e in via Garibaldi, alle 11:30 la celebrazione della Santa Messa in piazza Don Minzoni fino alla sfilata vera e propria dei macchinari agricoli da lavoro alle 12:15 con benedizione. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco, ha il patrocinio dell’amministrazione comunale e di Terre di Coriano. L’amministrazione ringrazia gli organizzatori della manifestazione che peraltro non ha mai saltato un’edizione e che rappresenta, non solo per gli addetti del settore agricolo ma per tutta vallata, un punto di riferimento ben augurante per la nuova stagione del lavoro in agricoltura.

Ma non è tutto. Sabato 29 aprile presso il teatro CorTe si svolgerà alle ore 21:15 Next Gen Art. Una serata dedicata a giovani artisti emergenti in collaborazione con HBH Lab. Tra musica, teatro e cabaret, il palcoscenico diventerà uno spazio collettivo e aperto alle contaminazioni, dove la nuova generazione di artisti potrà sperimentare ed esibirsi in maniera inedita.

Nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 aprile il Moto Incontro del Sic58 dedicato al pilota Marco Simoncelli, con l’accensione straordinaria della fiamma (ore 18:00) avverrà nella giornata di sabato 29 aprile.