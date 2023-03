“Se sono donne fioriranno", nasce nuovo gruppo di lettura tutto al femminile in città

In concomitanza con le celebrazioni, l’8 marzo, della Giornata Internazionale dei diritti della Donna, la Biblioteca Comunale Alfredo Panzini terrà a battesimo un nuovo gruppo di lettura tutto al femminile dal nome “Se sono donne fioriranno".

La presentazione dell’iniziativa e l’avvio delle attività è in programma venerdì 10 marzo, alle ore 15:00 presso i locali della Biblioteca: nell'occasione, verranno affrontate tematiche e argomenti strettamente connessi alla vita e alla condizione della donna in tutto il mondo. Il gruppo stesso continuerà poi periodicamente le proprie attività, proponendosi come uno spazio aperto in cui declinare lettura e mondo femminile in ogni sua sfumatura, un luogo di dibattito per poter crescere attraverso testi di autrici contemporanee e non.

Tra le iniziative organizzate a Bellaria Igea Marina per la Festa della Donna, si segnalano poi quelle promosse dall’Accademia Panziniana. Mercoledì 8 marzo alle ore 17:00, il Prof. Gabriele Dini sarà protagonista di una lettura online tratta dal suo libro “Dea o Donna", incentrata su più temi: dalla condizione femminile nella storia alla disabilità al femminile, con cenni anche alla dea Igea. Si potrà seguire l’appuntamento su Facebook accedendo all'evento creato per l'occasione.

Sabato 25 marzo, alle ore 15:30 presso la saletta al piano terra del Centro Culturale Vittorio Belli, sempre l'Accademia Panziniana promuove infine un incontro con Alessandra Baruzzi, Presidente dell'Associazione Nazionale Lady Chef Italia. Ospite che parlerà dello studio, della ricerca e della dedizione che sono alla base della cucina, e di come la stessa cucina possa essere un mezzo per migliorare autostima e qualità della vita.