Rimini celebra il 78esimo della Liberazione: il programma delle iniziative della giornata

La città di Rimini, in occasione della Festa della Liberazione di martedì 25 aprile, manifestazione nazionale della Repubblica italiana per ricordare la liberazione dell’Italia dal regime fascista e dall’occupazione nazista di cui quest’anno ricorre il 78esimo anniversario, ha indetto per la giornata di martedì un programma di iniziative.

La cerimonia ufficiale avrà luogo alle ore 9:45 in piazzale Roma, al Parco Cervi, dove si ritroveranno autorità, delegazioni partigiane, combattentistiche e d’Arma, studenti, cittadini per la posa della corona al monumento della Resistenza. Da qui, poi, partirà il corteo che si concluderà in Piazza Cavour, dove prenderanno la parola (alle ore 11:00, circa) il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e Lanfranco De Camillis, Anpi Rimini, per l’orazione celebrativa.

Alle ore 9:30, al Piazzale cinema Settebello, in via Roma, si terrà lo start di “Rimininbici”, la pedalata ecologica organizzata dal Dopolavoro FF.SS. e dalle Guardie Ecologiche Volontarie con arrivo alle 11.00 in piazza Cavour.

Nel pomeriggio, alle ore 14.00, si svolgerà inoltre l’iniziativa a cura di Anpi Rimini di deposizione di fiori alle targhe di vie e piazze dedicate a partigiani e antifascista.

Alle ore 17:00, al Teatro degli Atti (via Cairoli), andrà in scena Germano Nicolini, una bella Resistenza racconto poetico della vita di Germano Nicolini - Il comandante Diavolo, un protagonista della Resistenza, di Daniele Aristarco con Daniele Aristarco e Roberto Billi. Lo spettacolo è promosso da Amir O.F. e Mare di Libri in collaborazione con Anthea Rimini (ingresso gratuito fino a esaurimento posti).