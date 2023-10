C'è attesa per San Gaudenzo, la città lo celebra tra spettacoli di danza, mercatini e stand gastronomici

La città di Torre Pedrera si veste a festa, pronta a celebrare nella giornata di sabato 14 ottobre San Gaudenzio, patrono di Rimini: una giornata di celebrazione della memoria, di unità e di solidarietà tra la gente.

La manifestazione travolgerà il lungomare con svariate attività, capaci di intrattenere adulti e piccini. “Il nostro obiettivo è quello di celebrare il patrono e le sue virtù fondamentali, ma anche di promuovere il territorio di Torre Pedrera e le sue bellezze paesaggistiche, culturali e storiche - afferma Gianni Berardi, Pesidente del Comitato - Siamo orgogliosi di organizzare questa festa per la prima volta e siamo certi che diventerà un appuntamento imperdibile per la comunità locale e per i visitatori.”

A partire dalle ore 15:30, prenderanno il via giochi tradizionali per bambini nel Giardino Oasi, tra cui giochi in legno di una volta, truccabimbi, zucchero filato, balli e palloncini. Sarà un momento di divertimento e spensieratezza per i più piccoli e per tutti coloro che desiderano partecipare. A seguire, alle ore 16:30, presso il Bagno 69 Rinato, sarà messo in scena lo spettacolo teatrale in dialetto romagnolo "Radici", curato dall'Associazione Città Teatro. Lo spettacolo sarà un modo per far rivivere le tradizioni e le storie del passato, rendendo omaggio alle nostre radici. Alle ore 17:30, davanti al Bagno Luca 66, ci saranno stand gastronomici dove sarà possibile gustare un aperi-cena e godersi uno spettacolo di flamenco curato da Simona Ruzza e musica live della Gioel Band. Sarà una serata all'insegna del buon cibo, delle melodie e compagnia piacevole.

Inoltre, a partire dalle ore 15:30 lungo il Lungomare San Salvador sarà allestito un mercatino, dove sarà possibile fare acquisti e scoprire prodotti artigianali e locali.