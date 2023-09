Torna la "Festa dello Sport": una giornata tra dimostrazioni e prove

Torna, dopo il successo dello scorso anno, la “Festa dello Sport” al Parco della Pace di Cattolica. Appuntamento domenica 17 settembre dalle ore 11:00 alle 18:00, per una giornata dedicata all’incontro tra famiglie ed appassionati con le società sportive di Cattolica. Un evento che coinvolge da sempre centinaia di bambine e bambini e che permette loro di provare tanti sport diversi, prendere informazioni sui corsi attivi per la stagione invernale ed assistere a vere esibizioni realizzate dagli allievi delle varie discipline presenti.

“Lo scorso anno abbiamo trasferito la Festa dello Sport al Parco della Pace – commenta l’Assessore allo Sport Federico Vaccarini - e questa scelta è risultata molto apprezzata. Il più grande parco cittadino è la cornice perfetta per ospitare famiglie, sportivi e società per una giornata all’insegna dello sport all’aria aperta. Lo sport è per noi socialità, divertimento e crescita personale di chi lo pratica e questa festa abbraccia tutti questi principi. Un ringraziamento speciale va alle società sportive che hanno aderito con entusiasmo e che daranno la possibilità a chi vuole di conoscere e provare le attività in vista della stagione sportiva 2023/24”.