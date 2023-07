Festa della Trebbiatura, un fine settimana all'insegna della tradizione e del divertimento

Torna la Festa della Trebbiatura a Torre Pedrera, un evento che dal 1995 coinvolge i visitatori in un'esperienza unica e indimenticabile nel cuore della tradizione contadina romagnola. Il Comitato Turistico di Torre Pedrera invita tutti a partecipare a questi tre intensi giorni, che si terranno da venerdì 21 a domenica 23 luglio, per vivere momenti di intrattenimento, scoperta e gioia.

Di seguito, il ricco e variegato programma di eventi che renderà il fine settimana indimenticabile. Venerdì 21 luglio: sul lungomare di Torre Pedrera, avrà luogo una coinvolgente sfilata di uomini e macchine. Carri, trattori d'epoca, colori vivaci, profumi, sapori e musica accompagneranno questa suggestiva parata che si protrarrà fino al lungomare di Viserba. Sabato 22 luglio, l'Area Centro Sportivo in Via Foglino prenderà vita con una serie di attività imperdibili. A partire dalle ore 18:00, sarà possibile ammirare gli animali della bassa corte romagnola e non, grazie all'associazione A.R.V.A.R. (Associazione Razze e Varietà Autoctone Romagnole). Alle 19:00, gli stand gastronomici delizieranno i partecipanti con le specialità culinarie tipiche della Regione. Alle ore 21:00, una dimostrazione di trebbiatura entusiasmerà gli amanti delle tradizioni agricole, accompagnata da una coinvolgente performance di musica romagnola dal vivo con I Ragazzi di Romagna, che faranno ballare grandi e piccini.

Infine, domenica 23 luglio, presso l'Area Centro Sportivo in Via Foglino, a partire dalle ore 18:00, si potrà godere di un aperitivo in musica con giochi di squadra per grandi e piccini, chiamato AperiTrebbia.

Ma non è tutto. Ci sarà ancora una volta la possibilità di prendere parte ad una dimostrazione di trebbiatura, mentre gli stand gastronomici proseguiranno nel proprio ghiotto compito di deliziare e "prendere per la gola" i partecipanti,e al "Gruppo Spettacolo e Varietà" con il Maestro Marco Casadei, spetterà il compito dell'intrattenimento.