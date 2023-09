Torna il festival Armonie alla Rocca Malatestiana, due giorni di eventi gratuiti dedicati al benessere

Orario non disponibile

Quando Dal 30/09/2023 al 01/10/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre torna il Festival Armonie alla Rocca Malatestiana di Verucchio, due giorni di eventi gratuiti dedicati al benessere insieme a esperti olistici, chef vegani, insegnanti professionisti di yoga, pilates, musicisti, artisti e molto altro. Sabato 30 settembre dalle 14 alle 15 è in programma Pilates “L’armonia del corpo” con Valentina Urbinati, dalle 15 alle 16.30 è previsto l’appuntamento di Pedagogia viva “Educazione Emozionale” con Paolo Mai. Dalle 17 alle 18 insieme a Radha Rajani si potrà vivere un viaggio trasformativo con i Codici Quantici. Dalle 18.30 fino alle 19.30 il Medico Pier Luigi Masini organizza una lezione di Mindfulness “La Ricerca del Sé perduto”. Dalle 19.30 alle 21 i partecipanti possono fermarsi a gustare alcuni piatti vegani nello stand di cucina Vegan con lo chef Mirco Mazzotti. La giornata di sabato termina con uno spettacolo “Yogananda Revolution Experience”, musica, immagini e parole dei giornalisti Mario Raffaele Conti e Elia Perboni dalle 21 alle 22.30.

Domenica 1° ottobre dalle 9 alle 10 è prevista una lezione di Raja Yoga “Noi siamo uno. Dal tappetino alla vita reale” con Mario Raffaele Conti. Dalle 10.30 alle 11.30 è in programma Ayurveda Scienza della Vita con Triambika Maria Grazia Fossi. Dalle 12 alle 13 è previsto un incontro con Marika Mondaini dal titolo “Cibo e benessere a tavola”. Dalle 12 alle 15 i partecipanti possono gustare alcuni piatti di cucina vegana nello stand Vegan di Mirko Mazzotti. Dalle 15 alle 16 si tiene un incontro di Osteopatia & Omeostasi “Favorire la capacità di autoregolazione” con la Dottoressa Annalisa Morri. Dalle 16.30 alle 17.30 è in programma una lezione di Ananda Yoga “Armonie” insieme a Carmen Tejedera & Mandala Sabrina Rossi. La giornata termina con una conferenza “I benefici dei Mantra” con Enzo Decaro e Rino Capitanata dalle 18 alle 19.30.

Nelle due giornate nelle sale interne della Rocca sono presenti artigiani e operatori: Penna Luminosa Beamer Enlightenment con Francesca Bollini, Esposizione dei Codici Quantici di Radha Rajani, Tarocchi e Archetipi con Lella Ornella Zaffini, Edicola Libreria Volta Pagina di Villa Verucchio, esposizione di gioielli fatti a mano con Mala di Radha Rajani, A.R.O.P. Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica, esposizione di gioielli in pietre naturali con Japamala Devaom, Animatrama “Immagini dall’Inconscio, i Simboli per l’Anima”, Movimento Italia Gentile My Life Design ODV, Tui Na antica tecnica di guarigione con Elisa Ricci, Gabriele Brigliadori Animal healing Guarigione spirituale Anima-li, Petra Alice e i suoi gioielli, Cristiana Giulianelli trattamento viso Kobido.

Per le lezioni di Yoga, Pilates e Mindfulness i partecipanti devono portare con sé un tappetino e una coperta. Armonie è organizzato Sabrina Rossi e Atlantide, gestore della Rocca di Verucchio, in collaborazione con il Comune di Verucchio e grazie al supporto di Farmacia del Ghetto di Villa Verucchio e Riviera Banca di Rimini. L’ingresso è gratuito.