Torna il "Festival delle Arti - Rocca di Luna ", tra poesia, teatro, spettacoli, arte, mercatini e sorprese

Si alza il sipario sulla 30° edizione del Festival delle Arti - Rocca di Luna, evento principe dell’estate di Montefiore Conca, in programma da venerdì 30 giugno domenica 2 luglio.

Un fine settimana di musica, cultura, poesie, danze, incontri con gli autori, arte ed enogastronomia nelle vie dello storico borgo della Valconca e nella cornice della Rocca malatestiana del 15° secolo.

Sono attesi grandi ospiti del mondo dell'arte e della cultura, tra i quali Davide Rondoni, che sabato 1° luglio sarà protagonista di una serata dedicata alla danza e alla poesia, e Paolo Crepet, che domenica 2 luglio presenterà il suo ultimo libro “Prendetevi la Luna”, e tanti altri ancora.

Per tre giornate, la cittadina di Montefiore Conca spalancherà le sue porte ai visitatori che vorranno immergersi nell'atmosfera magica e onirica delle vie e delle piazze di uno dei Borghi più belli d’Italia, tra mercatini, punti ristoro, concerti, reading e teatro, assaporando momenti di arte, cultura, poesia, spettacolo, o avventurandosi alla scoperta dei segreti nascosti della Rocca.

Il programma :

Venerdì 30 giugno i riflettori su Rocca di Luna si accenderanno a partire dalle ore 19.00 nella Corte della Rocca Malatestiana con il saluto di benvenuto del sindaco Filippo Sica e, alle 19.30 l'esibizione di Mariapia Gobbi Jazz Duet. "La Luna nella cultura educativa del cibo" è invece il titolo della tavola rotonda in programma a partire dalle 21.00 nella sala conferenze della Rocca. Tra i relatori Davide Bigucci (Podere Vecciano di Coriano), Franco Galli (Cantine Franco Galli di San Giovanni in M.), Gian Maria Ghidetti (dirigente scolastico), Maurizio Grossi (presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provincia di Rimini), Vincenzo Leardini (imprenditore dell’hotellerie e della ristorazione), Andrea Preci (Azienda Agricola Il Buon Pastore di Montefiore Conca), Enrico Santini (filosofo rurale), Sandro Santini (Tenuta Santini di Coriano, presidente Strada dei Vini e dei Sapori Provincia di Rimini). Modera Marco Magi.

Sabato 1° luglio Rocca di Luna prosegue nella sala conferenze della Rocca a partire dalle 18.00 con la conferenza del professor Andrea Vitali "Arcana Luna: decoro della notte, madre della rugiada, ministra dell’umore". A seguire il reading "Il Finito, l’infinito della Luna": una serata di poesia introdotta e accompagnata dal flauto di Francesca Gabrielli, con Enzo Travaglini, Flaminia Colella, Francesco Gabellini, Gianni Iasimone, Ivonne Mussoni, Marta Sansavini, Salvatore Ritrovato, Silvana Pierini. Conduce David Aguzzi. Alle 19.00 in piazzetta Palmerini associazione Oltre la Maschera e Lorena Bianchi presentano "Tra il buio e la Luna piena". Sempre alle 19.00, nella piazzetta delle Donne, spazio all’Area luna e mistero, con spettacoli, benessere, consulti a cura di Stiletribale, WellHome, Villaggio della Luna, mentre davanti alla chiesa di San Paolo Apostolo si esibirà la pianista Josephine Gajtani con brani di Schumann, Chopin, Schubert, Händel, Beethoven. Alle 20.00 presso il belvedere del Pozzo in scena "InCiampi ClanDestini" con Gianluca Tognacci e Marcello Tosi. La poesia sarà la protagonista assoluta degli appuntamenti nella Corte della Rocca Malatestiana: alle 20.00 Gianfranco Lauretano presenta il suo libro "Nekropolis, Romagna" con interventi di Francesco Gabellini, mentre alle 20.45 sarà la volta di Davide Rondoni con "Il Ritmo, Poesia e Danza" e interventi di Attitude Centro Danza San Marino. Da non perdere alle 20.00, in via XI Febbraio, "Bob Dylan tradotto e cantato" a cura di Manlio Santini & Friends. Alle 21.15 in piazzetta Palmerini Giovanni Onorato porterà in scena "Suck my iperuranio", mentre alle 21.45 l'arena Raciti risuonerà con le note del Floyd Quartet. Gran finale a mezzanotte presso la Terrazza della Rocca, con uno spettacolo di musica e parole a cura di Francesca Gabrielli e Viviana Fabbri.

Ricco il programma della giornata di domenica 2 luglio. Si comincia alle 19.00 in piazzetta Palmerini con "Di ombre ti canto, maestro della Luna" a cura di Associazione Oltre la Maschera e Lorena Bianchi. Dalle 19.00 piazzetta delle Donne farà da cornice all'Area luna e mistero: spettacoli, benessere, consulti a cura di Stiletribale, WellHome, Villaggio della Luna. Alle 20.00 davanti alla chiesa di San Paolo Apostolo tornerà a esibirsi la pianista Josephine Gajtani. Mentre alle 20.00 al belvedere del Pozzo Manlio Santini e Graziano Giovanetti presenteranno "Di tutti gli occhi è il cielo" di Gianni Rodari. Nella serata ci sarà grande spazio per la musica: prima alle 20.00 in via XI Febbraio con "ClanDestini InCiampi", alle 21.00 davanti al Teatro Malatesta sarà in scena il trio Carta Canta, mentre alle 21.15 in piazzetta Palmerini si terrà "La luna e il mare", un reading a cavallo tra musica e teatro con la voce recitante di Gianfranco Gori e l'accompagnamento di Nicoletta e Stefano Nanni. Grande attesa per l'incontro, a partire dalle 21.45 nell'arena Raciti, con Paolo Crepet. Lo psichiatra, sociologo, educatore e saggista prenderà parte alla cerimonia di inaugurazione del rinnovato Teatro Malatesta, dopo i lavori di restauro e riqualificazione promossi dall’amministrazione. “C’è bisogno di parole, di conflitti sani, di visioni che appassionino: questo è il Teatro”: questo il titolo della conferenza scandita dagli accompagnamenti musicali di Francesca Gabrielli (flauto), Josephine Gajtani (pianoforte), Luca Fraternali (pianoforte). Alle 21.45 Crepet sarà di nuovo protagonista nell’Arena Filippo Raciti per presentare il suo ultimo libro "Prendetevi la Luna", mentre alle 23.30 per salutare l'edizione 2023 di Rocca di Luna ci sarà lo spettacolo di musica e parole a cura di Francesca Gabrielli e Viviana Fabbri.

Non mancheranno gli eventi continuativi. Nei giorni di venerdì, sabato e domenica alla Rocca Malatestiana sarà possibile visitare la mostra sui tarocchi "Dal Matto al Mondo" a cura del professor Andrea Vitali. Malatempolab - Quadrivio aprirà le porte del suo spazio artistico culturale dalle 19.00 in poi con LetterAzione, l’esposizione delle opere di Davide Ranocchini, il video di Davide Fraternali "de-cadére" e "Indisciplina culturale", selezioni musicali d'avanguardia a cura di Silva. Sabato e domenica dalle 18.00 in poi nel borgo antico troveranno posto i mercatini. "Abbracci davanti al Pozzo" è il titolo della mostra di sculture di Roberta Bagli, mentre piazzetta Palmerini ospiterà "Viaggio verso la Luna", workshop, laboratorio creativo dedicato a bambine e bambini dai 4 anni in su e per le famiglie, a cura di Spazio Teorema. Vittorio Vergani proporrà un viaggio alla scoperta della spiritualità delle opere d’arte conservate nella Chiesa di San Paolo Apostolo (sono in programma due visite: ore 19.15 e ore 20.15). Per tutta la durata della manifestazione, le visite guidate alla Rocca avranno un prezzo ridotto di 5€.

Tutti gli eventi (salvo se diversamente specificato) sono ad ingresso gratuito.