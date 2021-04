Il 16 aprile torna in diretta streaming il “Festival della canzone per Leo” che avrà come filo conduttore quello dei fiori. Un invito e un augurio a tutti per una rinascita a nuova vita. Oltre 20 giovani artisti in scena da tutta Italia con ospiti di eccezione da Rimini sul sito del teatro Leo Amici del Lago di Monte Colombo nella sezione #Teatrocasa

Lo scorso anno, infatti, mentre si stavano approntando gli ultimi ritocchi alla preparazione della manifestazione che va in scena ogni 16 aprile al Teatro Leo Amici, il Covid ha bloccato tutto. Il lockdown totale ha impedito ogni realizzazione, così l’edizione saltò. Vennero meno la tournée in Sicilia della Compagnia RDL di stanza al Teatro Leo Amici e depennati tutti gli spettacoli. Chiusero i teatri e gli artisti rimasero senza lavoro, ma soprattutto senza il loro amato pubblico. Nel 2021, nonostante la pandemia e adottando tutte le misure previste dai protocolli anti Covid, il Teatro Leo Amici ha lavorato per regalare ai suoi affezionati spettatori uno spettacolo davvero degno di nota. Danzatori, musicisti, cantanti, attori offriranno il meglio di sé in una manifestazione dove non c’è un vincitore, ma l’opportunità per tutti di mettersi in gioco con uno staff di professionisti a disposizione: dalle musiche alle luci, dal direttore di scena al regista, ovvero Carlo Tedeschi che ne è anche direttore artistico.

Accanto ai giovani ci saranno ospiti noti e affermati come la soprano Giulia Della Peruta, Lucia Vasini, Pippo Franco, Claudia Koll, Liliana Così con anche il sostegno di Gessica Notaro. Chi sarà fisicamente in teatro e chi ha voluto comunque esserci con performance registrate a casa. I partecipanti provengono da diverse zone d’Italia, dalla Sicilia al Veneto, ma anche dall’estero come una delicatissima voce di origine africana e una diciannovenne di origine venezuelana ma entrambe da tempo nel Bel Paese. Per seguire il festival, basterà accedere al sito del Teatro Leo Amici dove sarà disponibile il link per la diretta del 16 aprile nella sezione #Teatroacasa. #Teatroacasa tuttora offre in libera visione musical di successo come “Chiara di Dio”, “Accadde ad Allumiere”, “Sicuramente Amici”, “L’Analfabeta colta”, “Dio che meraviglia”, “L’Uomo dal Trubante rosso”, “Accadde per strada”, “Show di Natale” e “Notte di Natale 1223”. Per le tematiche che trattano, tutti gli spettacoli sono adatti anche ad un pubblico di giovani e giovanissimi.

Visibilli tutti gratuitamente su: www.teatroleoamici.it