Festival per il Mare dell'Adriatico, ultima tappa a Misano tra passeggiate, incontri e laboratori

Ultima tappa del Festival per il Mare dell’Adriatico - Costa dell’Emilia-Romagna che sabato 16 e domenica 17 luglio arriva a Misano, con due giornate di passeggiate guidate, incontri con gli esperti e laboratori alla scoperta del porto turistico e degli abitanti del mare.

Programma

Sabato 16 luglio alle ore 18 da Piazza Cristoforo Colombo parte la “Visita al Porto turistico”, per scoprire Portoverde, nuova identità turistica e culturale della città. In un’atmosfera rilassata si potrà osservare il porto turistico con la caratteristica forma circolare e le imbarcazioni attraccate tutte in tondo, visitare il grande parco e ammirare la fontana. Per i più piccoli “Il segreto della fontana blu”: con il supporto del silent book bambine e bambini saranno proiettati in un’avventura mozzafiato da una fontana blu alle balene nell’oceano. Sempre sabato alle ore 21 si potrà partecipare al tracking fotografico ”Misano e il tesoro nascosto”, un tour a tappe, con partenza da Piazza Cristoforo Colombo, per scoprire e immortale i luoghi più caratteristici di Misano alla ricerca del tesoro nascosto tra le vie e le piazze della città dove le testimonianze storiche si intrecciano con la tradizione marinara.

Domenica 17 luglio alle ore 9 è in programma la passeggiata “Una spiaggia... tanti abitanti”, con partenza da Piazzale Roma, per scoprire, accompagnati da un esperto educatore ambientale, gli aspetti biologici e geofisici della spiaggia e del mare. L’ora sarà propizia per osservare le conchiglie e capire chi e cosa si nasconde sotto la sabbia. I più piccoli saranno coinvolti nel laboratorio “Conchiglia book”, per classificare le conchiglie realizzando un originale e personalissimo catalogo con immagini e disegni.

Alle ore 17 presso il Bagno 43, via Litoranea Sud, si terrà “Conosciamo il nostro mare”, incontro dedicato alla conoscenza degli organismi marini dell’Adriatico per scoprire da vicino la ricchezza in biodiversità del nostro mare e sensibilizzare cittadini, turisti e famiglie sull’importanza di tutelare e valorizzare questo patrimonio. L’attività consisterà nella presentazione di esemplari di pesci, crostacei, molluschi per aiutare il riconoscimento e approfondire le caratteristiche morfologiche e biologiche.

Il Festival per il Mare dell’Adriatico - Costa dell’Emilia Romagna, che si sviluppa con eventi da Goro a Cattolica, è promosso da Delta 2000, Agenzia di Sviluppo Locale e capofila del Flag Costa dell’Emilia-Romagna, realizzato grazie al progetto CASCADE nell’ambito del programma INTERREG CBC Italia - Croazia e cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Questa rassegna è parte del più ampio Adriatic Seaside Festival, un festival diffuso nel territorio delle aree costiere adriatiche di 16 partner di progetto tra Italia e Croazia: 100 eventi in 24 località con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del Mare Adriatico, sensibilizzare alle problematiche ambientali e diffondere il valore culturale del mare.