Pasqua per tutti i gusti: torna l'appuntamento con il cibo "on the road" e la "Riviera Easter Cup"

Le giornate soleggiate e le temperature più miti portano con sè un incontenibile desiderio di trascorrere del tempo all'aria aperta all’insegna del mare, del sole e "ingolositi" dai buoni sapori della nostra terra.

I migliori truck e chef on the road, armati delle proprie "cucine su ruote" sono in viaggio verso Cattolica per stuzzicare l'acquolina di cittadini e curiosi "golosi" con la 5° Edizione del Festival Internazionale del Gusto.

Durante il fine settimana di Pasqua, dal 29 marzo al 1 aprile 2024, Piazza I° Maggio accoglierà gli "appetitosi" camioncini tra piatti "on the road" sia dolci che salati, attraverso specialità e prodotti nazionali ed internazionali di ottima qualità, toccando tutta la Penisola e l’Europa.



Presenti, inoltre, una selezione di birre artigianali, una comoda area tavoli, una selezione dei migliori banchi di prodotti enogastronomici, insieme ad hobbisti e artigiani.

Nella serata di sabato 30 marzo, non mancherà l'intrattenimento musicale da parte della Ivy Grunge Band, composta da musicisti cattolichini, mentre domenica 31 marzo sarà la volta di HBH – The Heartbreak Hotel.

?Quattro giornate all’insegna della convivialità, della migliore cucina nazionale ed internazionale e dell’ottima musica dal vivo, il tutto "insaporito" dall'aria salmastra e il calore di queste giornate primaverili.

Nel dettaglio il "Festival Internazionale del Gusto" prenderà avvio venerdì 29 marzo dalle ore 18.00. Saranno presenti i migliori street chef con i loro ottimi "piatti on the road", sia dolci che salati per accontentare tutti i palati.

Ma non è tutto, poichè accanto alla "ghiotta" manifestazione, il pomeriggio di venerdì 29 marzo assumerà una connotazione e sapore "competitivo" per la 6° Edizione de "Riviera Easter Cup", il torneo di calcio che incedierà gli animi sportivi di coloro che accorreranno allo Stadio Calbi per la cerimonia inaugurale alle ore 16:30.

Il Vice sindaco Belluzzi: "Per Pasqua, siamo pronti con due importanti manifestazioni: una dedicato all’enogastronomia che negli anni si è confermato un appuntamento tradizionale e di grande successo. Le serate di venerdì e sabato sono come sempre arricchite dai concerti, di cui uno composto da musicisti di Cattolica. L'altra è il "River Easter Cup", una competizione che richiama un numero importante di partecipanti e di conseguenza di presenze nelle strutture ricettive, rendendo la città ancora più viva e frequentata. Ad oggi abbiamo un buon riscontro di alberghi aperti, con anche prenotazioni importanti. Confidiamo in un bel fine settimana".