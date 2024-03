Festival Internazionale del Gusto, a Pasqua torna l'appuntamento annuale con il cibo "on the road"

Le giornate soleggiate e le temperature più miti portano con sè un incontenibile desiderio di trascorrere del tempo all'aria aperta all’insegna del mare, del sole e "ingolositi" dai buoni sapori della nostra terra.

I migliori truck e chef on the road, armati delle proprie "cucine su ruote" sono in viaggio verso Cattolica per stuzzicare l'acquolina di cittadini e curiosi "golosi" con la 6° Edizione del Festival Internazionale del Gusto.

Durante il fine settimana di Pasqua, dal 29 marzo al 1 aprile, Piazza I° Maggio accoglierà gli "appetitosi" camioncini tra piatti "on the road" sia dolci che salati, attraverso specialità e prodotti nazionali ed internazionali di ottima qualità, toccando tutta la Penisola e l’Europa.

Presenti, inoltre, una selezione di birre, una comoda area tavoli, una selezione dei migliori banchi di prodotti enogastronomici e artigianali.

Non mancherà anche l’intrattenimento con l’esibizione di artisti di strada durante la serata di venerdì. Nella serata di sabato 30 marzo (ore 21:30), la band "Ivy Grunge" riproporrà attraverso un'esibizione dal vivo, musica rock sartoriale del 21° secolo; mentre domenica 31 marzo (ore 21:30) spetterà alla band "Hbh - The Heartbreak Hotel" ad intrattenere i partecipanti, attraverso i migliori classici musicali dagli Anni ’60 sino ad oggi.

?Quattro giornate all’insegna della convivialità, della migliore cucina nazionale ed internazionale e dell’ottima musica dal vivo, il tutto "insaporito" dall'aria salmastra e appetitose pietanze.

Non mancheranno arrosticini, fritti di carne e patatine, primi piatti della tradizione romana, saccocce super farcite, olive ascolane, panzerotti e arancini, hamburger di Fassona piemontese, polpo alla piastra, focaccia barese, bombette pugliesi e ancora hot dog e gnocco fritto con salumi. D'obbligo lasciare (o meglio, trovare) spazio anche per il dolce: crepes, cannoli siciliani, pasticciotti e churros: c'è soltanto l’imbarazzo della scelta.

Nel dettaglio il "Festival Internazionale del Gusto" prenderà avvio venerdì 29 marzo dalle ore 18.00 e proseguirà nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 marzo dalle ore 11:00 alle 24:00 mentre lunedì 1 aprile dalle ore 11:00 alle ore 22:30.

