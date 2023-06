"Festival del mondo antico": l'appuntamento con la memoria del tempo rivive nell'estate della città

La stagione estiva porta con sè un nuovo appuntamento con il Festival del Mondo Antico, giunto alla venticinquesima edizione.

Un traguardo significativo che il Comune di Rimini celebra dedicando l’appuntamento di quest’anno alla memoria e al tempo, gli elementi che, più di altri, legano il presente al passato.

La memoria del tempo, il titolo dell’edizione 2023, è una riflessione a più voci dal duplice significato: sulla missione storica del Festival, sin dall’origine votato al ricordo come atto di conoscenza, e su come l’uomo abbia conservato traccia del passato per affrontare il proprio tempo, per costruirlo, gestirlo, talvolta esorcizzarlo.

Anche quest’anno l’Arena Francesca da Rimini e il Lapidario del Museo della Città vedranno in azione relatori di assoluto prestigio, come gli storici del mondo antico e contemporaneo Giovanni Brizzi, Giorgio Ieranò, Marcello Flores e Michela Ponzani, il sociologo Massimiano Bucchi, lo scrittore Alessandro Vanoli e i giornalisti Fabio Isman e Francesca Schianchi.

Un’affascinante tour culturale che a partire da venerdì 23 giugno esplorerà le molteplici sfaccettature della memoria legata al tempo e ai tempi: dal ricordo tramandato in forma orale alla scrittura nell’età classica e in quella moderna, sia essa letteraria, poetica o giornalistica; dalla memoria degli eventi storici a quella, tutta particolare e personale, legata all’evolversi del tempo; al rapporto dell’uomo con la natura e con gli oggetti da lui stesso creati, come l’arte o la tecnologia che, sempre più, sta trasformando le funzioni stesse della memoria.

Il ricordo come coscienza del passato, quindi, come presentificazione dell’esperienza. Il tutto raccontato attraverso un programma coinvolgente e stimolante incentrato su talk serali, presentazioni di libri e attività di visita e didattica dei monumenti riminesi, veri e propri simboli concreti del concetto stesso di memoria.

Affiancano questi incontri, come di consueto, il calendario di appuntamenti legati ai libri (quest’anno trasformato in Libri e parole, ancora con ospiti d’eccezione come, tra gli altri, lo storico della Sorbona Giusto Traina, l’archeologa della Sapienza Marcella Frangipane e il grande storico dell’arte Mauro Natale), i numerosi percorsi guidati dedicati alla riscoperta dei musei e dei monumenti riminesi, sempre letti con l’ottica dialogica antico/presente, senza dimenticare l’apprezzata attività didattica del Piccolo Mondo Antico Festival.

Ancora una volta, il Festival sarà una manifestazione diffusa, con incontri e attività promosse oltre i limiti temporali degli eventi riminesi, dai Comuni di Cattolica (Museo della Regina), Riccione (Museo del Territorio “Luigi Ghirotti”), Santarcangelo (Musas), Verucchio (Museo Archeologico) e, quest’anno, anche presso la Repubblica di San Marino.

Nell’estate in cui Rimini si candida a diventare Capitale italiana della Cultura 2026, il Festival rappresenta la continuità di una tradizione e, allo stesso tempo, dimostra la capacità di innovarsi e offrire una concezione di cultura basata sulla condivisione e su contenuti rigorosi ma accessibili.