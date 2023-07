Il Festival del mondo antico "guarda" al futuro e come sta cambiando la società il mondo digitale

Dopo l’archeologia, il pendolo della storia del Festival del Mondo Antico torna ad oscillare verso il presente. Il noto sociologo Massimiano Bucchi sarà infatti ospite al Lapidario Romano del Museo della Città venerdì 7 luglio alle ore 21:30 per raccontare di come il mondo digitale sta cambiando o ha già cambiato le nostre vite.

Massimiano Bucchi è professore di Scienza, Tecnologia e Società all'Università di Trento ed è stato visiting professor in numerose istituzioni accademiche in Asia, Europa, Nord America e Oceania. Ha pubblicato una decina di libri (editi in tutto il mondo) e saggi in riviste internazionali quali «Nature» e «Science». Ha ideato e curato varie edizioni dell'Annuario Scienza Tecnologia e Società (il Mulino). Tra i suoi libri più recenti ricordiamo Il pollo di Newton. La scienza in cucina (Guanda 2013), tradotto anche in varie lingue, e Per un pugno di idee. Storie di innovazioni che hanno cambiato la nostra vita (Bompiani, tre edizioni, 2016), nonché il recentissimo Confidenze digitali. Vizi e virtù dell'innovazione tecnologica. Dirige la rivista internazionale «Public Understanding of Science». Scrive di scienza e tecnologia per quotidiani («la Repubblica», «La Stampa») e collabora alla trasmissione televisiva Superquark (Rai1).

Il tema della serata, che si avvarrà delle letture di Silvio Castiglioni, sarà il nostro sguardo sulla tecnologia. Bucchi sostiene che questo sguardo sia spesso miope, anzi, strabico. Esso si focalizza solo sulla novità tecnologica e dimentica l’altra metà della questione: gli esseri umani e il loro modo di utilizzare la tecnologia stessa. Il digitale, in particolare, pervade le nostre abitudini, le relazioni personali e il modo di vivere. Siamo ormai abituati a sentirci dare del tu dai colossi del web e dagli assistenti virtuali, e a ricevere baci e abbracci nei messaggi anche da persone che non conosciamo. Bucchi ci aiuterà a comprendere meglio il nostro rapporto con la tecnologia, tra vizi e virtù.