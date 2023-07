Appuntamento al museo: alla scoperta del Mondo Antico di Verucchio

Nell’ambito del Festival del Mondo Antico di Rimini, il Museo Archeologico di Verucchio propone due sabati, 8 e 15 luglio, con visita guidata gratuita condotta dalla Direttrice del Museo Cristina Giovagnetti.

Sabato 8 luglio alle ore 15:30 è in programma “A passeggio nel tempo. Un viaggio tra le memorie del villaggio villanoviano”, con partenza dall’Area Sacra di Verucchio in via Nanni. Una passeggiata di circa due ore per ripercorrere i momenti di crescita e declino del villaggio di Verucchio, proseguendo poi nell’area della necropoli “sotto la Rocca” e infine nel Museo archeologico con i materiali che hanno permesso ricostruzioni e ipotesi sull’antico insediamento.

Il secondo appuntamento è sabato 15 luglio alle ore 15:30 “Memorie perdute. Sull'interpretazione dell'immagine simbolo del Museo di Verucchio, tra antropologia e mito.”, una visita guidata tematica al Museo Archeologico di Verucchio incentrata sul logo del museo, le sue valenze, le presenze in area italica e molto altro, alla ricerca di antiche forme del sacro.