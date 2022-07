Festival di San Leo, l’India e la lirica protagoniste della seconda settimana

Indirizzo non disponibile

La seconda settimana del Festival di San Leo si apre con “L’India a San Leo”, concerto per tabla e sitar con Leo Vertunni e Francesco Gherardi in scena al Palazzo Mediceo giovedì 14 luglio.

Ancora al Palazzo Mediceo, sabato 16 luglio, si terrà il Gran Galà di musica lirica, con le partecipanti alla Master Class di canto lirico, tenuto da Luciana Serra.

Entrambi gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 15 euro per l’intero e di 10 euro per il ridotto.

Il Palazzo Mediceo si trova in piazza Dante.

Prenotazione e info@sanleo2000.it o 339 5497576 (solo Whatsapp) o 0541 926967 con ritiro biglietti all’ingresso.