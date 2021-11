Tornano “Le dolcezze di San Martino” e la "Fiera dei Sapori" a Monte Colombo

Domenica 14 novembre, in Piazza San Martino di Tours di Monte Colombo, si terrà la 13°edizione de "Le dolcezze di San Martino", 4° Fiera dei Sapori di Montescudo e Monte Colombo. La manifestazione festeggia l'antico capodanno dell'agricoltura, giorno importantissimo nella civiltà contadina che individuava l'inizio dell'annata agraria, l'ingresso dei mezzadri sui nuovi fondi al termine del ciclo della lavorazione dei terreni, la data di decorrenza dei contratti agrari. L'evento valorizza i prodotti tipici e l'artigianato artistico del territorio comunale: vino doc "Monte dello scudo", formaggi, miele, funghi, patata di Montescudo, terrecotte e stampa a ruggine romagnola, nonché le aziende che li producono, riunite nel Consorzio dei "Sapori di Montescudo e Monte Colombo". Sarà in vendita anche la "Pagnotta di San Martino", realizzata con prodotti della stagione autunnale, da un'antica e segreta ricetta tramandata nel ristretto territorio della parrocchia di Monte Colombo. La pagnotta è riconosciuta come prodotto agro-alimentare tradizionale dalla Regione Emilia-Romagna. Presso l'ex asilo infantile "Don Matteo Del Monte" sarà allestita una mostra dedicata all'antico mestiere della stampa a ruggine romagnola, il cui luogo d'origine è da molti individuato in Montescudo, con dimostrazioni della lavorazione. Sin dal mattino si terrà un laboratorio teatrale ed iniziative anche per i bimbi, a cura della "A.P.S. Ali di Farfalle" ma non mancheranno canti e balli della tradizione romagnola, spettacoli musicali con “Al Marietti e i Mingon”. Le Pro Loco di Montescudo e Monte Colombo offriranno assaggi di cibi della tradizione locale, come i maltagliati ai fagioli.