Terzo appuntamento con il gusto: il tartufo continua a prendere per la gola buongustai e curiosi

Si alza il sipario sulla terza domenica della 39° edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Sant’Agata Feltria, uno degli appuntamenti d’autunno più importanti e più frequentati del settore nell’intero panorama nazionale, e tutto il borgo profuma di tartufo.



L’ottimismo degli esperti per la qualità del prezioso “Oro dei Boschi”, sembra ben riposto. Le piogge di settembre cominciano a regalare buoni frutti, e Sant’Agata Feltria si conferma una delle più vocate in assoluto d’Italia del bianco pregiato (che a tutt’oggi, e per fortuna, non è ancora riproducibile chimicamente).

In ogni caso, il prezioso tubero è garantito dalla presenza di 8 stand, in rappresentanza di zone diverse d’Italia ma tutte ad alta vocazione, dove la raccolta è anche partita prima rispetto a S. Agata Feltria e alla Valmarecchia.



Domenica 15 ottobre, è il terzo appuntamento con la Fiera. Tradizionalmente è la domenica in cui viene assegnato il Premio “per il miglior tartufo” presente in Fiera. Una giuria di super esperti giudica la miglior “pallina”: aspetto, peso, conformazione, profumo alcuni degli aspetti che i giudici valutano per eleggere il “miglior tartufo” in Fiera.

Il Premio “Miglior Tartufo” sarò consegnato alle ore 15 alla presenza della “principessa della Rocca” in costume d’epoca.

A premiare il primo classificato sarà il sindaco di Sant’Agata Feltria, Goffredo Polidori; il secondo classificato riceverà il riconoscimento dal presidente della Pro Loco, Stefano Lidoni; il tartufaio sul terzo gradino del podio sarà premiato da un rappresentante dell’Amministrazione Comunale.



A Sant’Agata Feltria, il prezioso tubero viene presentato in una cornice che esalta tutto il suo inestimabile valore, ma anche in qualità di simbolo di una storia di rapporti tra uomo, natura e tradizione, in un contesto naturale dove tartufo bianco pregiato e ambiente camminano insieme, e in maniera inseparabile.

Le strutture ricettive del paese sono pronte con i loro piatti saporiti e gustosi, Il “Capannone dei Ristoranti” è pronto ad accogliere i buongustai sin dalle ore 11:00. Ogni piatto ha un costo di 9€