Fiera di Sant'Apollonia: proseguono nel fine settimana i festeggiamenti della Patrona della città

Il primo week end della Fiera di Santa Apollonia, a Bellaria Igea Marina, si è conclusa più che positivamente. Numeroso il pubblico che nella giornata di domenica ha affollato il centro cittadino dell’Isola dei Platani e le vie limitrofe, occupate dalle bancarelle.

La Fiera iniziata lo scorso sabato 4 febbraio con animazioni, eventi, mercato e gastronomia, si replicherà poi nel giorno dedicato alla Santa Patrona, giovedì 9 febbraio. Poi, a seguire nel prossimo week end di sabato 11 e domenica 12, il secondo appuntamento con la Fiera di San Valentino con vari appuntamenti dedicati alla musica e animazioni.



Giovedì 9 febbraio si replica ma si cambierà cucina con l’arrivo di Frida Vasini ai fornelli. La cuoca bellariese è titolare de ‘Acasadellazdora’, un home Restaurant dove si sfornano pasti della tradizione romagnola, soprattutto a base di pesce. La

concittadina è ospite nella trasmissione Rai di “E’ sempre mezzogiorno” condotta da Antonella Clerici.





e dellea cura della Pro Loco, rispettivamente in Piazzetta Fellini ed in Piazza Matteotti, animazioni per i ragazzi.Per l'intero periodo sarà possibile divertirsi all’ormai tradizionale, di nuovo presente nelle varie edizioni della Fiera, posizionato nel parcheggio di Piazza Del Popolo, occasione di divertimento per grandi e piccini.