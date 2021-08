L'ultimo film Disney "Jungle Cruise" all’Arena Lido

Domenica 29 agosto alle 21,15 appuntamento ad Arena Lido, alla darsena di Rimini, con l’ultimo film Disney “Jungle Cruise” ambientato all’inizio del XX secolo. Un capitano di un battello fluviale di nome Frank porta una scienziata di nome Lily e suo fratello in missione nella giungla amazzonica per trovare l'Albero della Vita, che si ritiene possieda poteri curativi. Nel frattempo il trio deve combattere contro pericolosi animali selvatici e una spedizione tedesca in competizione. Platea numerata con assegnazione delle poltrone. Apertura biglietteria cinema ore 20. Prezzi Cinema: 7 euro intero; 6 euro ridotto; bambini 5/12 anni: 5 euro.

