Un finissage celebrativo per la mostra "L'aria della pittura"

Domenica 8 gennaio 2023 alle ore 18.00, presso la Galleria Santa Croce, si terrà l'evento di chiusura de "L'aria della Pittura", mostra personale di Vincenzo Cecchini, curata da Anna Maria Sanchi e promossa dall'Assessorato alla Cultura e dai Servizi Culturali del Comune di Cattolica.



Per l'occasione, verrà proiettata la serie completa delle Interviste a Vincenzo Cecchini, nata dalla telecamera di Niko Fossati, ideata con l'artista stesso e pensata per raccontare le quindici opere in mostra.

Un omaggio a uno dei pittori cattolichini più conosciuti e apprezzati non solo nell'ambito della scena artistica locale, ma soprattutto in quella nazionale.





Ingresso libero fino ad esaurimento posti