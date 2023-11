Il tartufo bianco è protagonista del ghiotto appuntamento con "Fossa Tartufo & Venere"

Prezzo non disponibile

Appuntamento con il gusto. Domenica 19 e 26 novembre, la cittadina di Mondaino si “veste a festa” pronta ad accogliere la 11° Edizione “Fossa Tartufo & Venere”, la festa che riscalda gli animi e i palati prima che si catapultino nel freddo inverno.

Protagonista della prima giornata di manifestazione sarà il pregiato tartufo bianco – Tuber Magnatum Pico - e il formaggio di fossa. Alle ore 9:30 inizierà la manifestazione dedicata ai sapori delle colline romagnole, con l’apertura della mostra-mercato del tartufo bianco pregiato, dei prodotti tipici e dell’artigianato. In mattinata (dalle ore 10:00), apertura del Mulino della Porta di Sotto, vera e propria celebrazione della rinascita dei formaggi infossati l’estate scorsa nelle fosse mondainesi.

Per palati sopraffini, lungo le vie del Centro storico, si svilupperà il ricco mercatino di prodotti tipici e dell’artigianato. Le numerose taverne daranno la possibilità di degustare i sani cibi della tradizione romagnola. Spazio anche a spettacoli musicali e danze propri della tradizione popolare del nostro territorio marchignolo (furlane, saltarelli, mandarine, quadriglie) dell’Italia e dell’Europa (pizziche, tammurriate, courente, circoli, scottish, bourrée, mazurke, valzer impari e tanto altro. Ma non è tutto, poiché la manifestazione sarà anche occasione di incontro, conferenze, visite guidate, laboratori per i più piccoli, il tutto “allietato” da ghiotti punti ristoro.