Baci dal mondo un Flash mob ecumenico per il “Francesca day”

L’8 marzo 2021 sarà il “Francesca day”, un’intera giornata dedicata a Francesca da Rimini, il personaggio più amato della Commedia. La giornata rientra nel progetto "Francesca 2021", ideato e promosso dal Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini. Volto al recupero di attenzione per la storia, le arti, la memoria e, soprattutto, i valori positivi che Francesca rappresenta, il progetto coinvolge gli antichi territori dei Malatesta, fra le regioni Emilia-Romagna e Marche, con un ricco programma di esposizioni, spettacoli, eventi, attività didattiche, percorsi guidati. Tra le iniziative di rilevanza internazionale spicca l'originale Baci dal mondo | Flash mob ecumenico: tributo a Dante e a Francesca da Rimini nel VII centenario della morte del Poeta. Mentre l’intera giornata vedrà impegnati studenti e insegnanti di ventuno Università dei cinque continenti per recitare, animare e commentare nella lingua del loro paese il V canto dell’Inferno. Le università saranno coinvolte con collegamenti live streaming dalle 9.30 del mattino fino a sera, fuso orario italiano: da Adelaide a Siena, da Parigi a San Paolo, da Quito a Ekaterinburg, da Friburgo a Buenos Aires, da Ravenna a Shanghai, da Rimini a New York, da Barcellona a Los Angeles, da Gottinga a Toronto, da Amsterdam a Johannesburg. Le performance verranno diffuse in diretta streaming tramite social media e il sito dedicato. Dai filmati verrà ricavato un documentario e una pubblicazione a stampa da diffondere con finalità didattiche e divulgative. La regia dell’evento sarà al Teatro Amintore Galli di Rimini e le animazioni si susseguiranno on-line dalle 9,30 del mattino, UTC+1 e verranno diffuse attraverso tutti i canali social. Gli orari di collegamento attesi verranno comunicati attraverso il sito web www.bacidalmondo.com

La giornata è stata ideata da Ferruccio Farina, studioso appassionato dell'argomento e organizzata dal Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini, prestigioso il comitato scientifico con dantisti di rango internazionale. L’iniziativa è promossa dai Comuni di Rimini e di Gradara.