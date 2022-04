Francesca Sarteanesi porta in scena "Sergio"

Domenica 1 maggio alle ore 18.00 Oltremisura022 porta in scena sul palcoscenico del Teatro Rosaspina di Montescudo lo spettacolo "Sergio", di e con Francesca Sarteanesi, già attrice della compagnia Gli Omini. Una stanza vuota, una giovane donna si rivolge a Sergio, destinatario immaginario – eppure pare proprio di vederlo – di un soliloquio che porta in scena l’esistenza della protagonista, di cui non si conosce il nome; un rimpianto soffuso, a malapena accennato che racconta in modo disarmante la routine di una vita trascorsa con il marito, tra i rimorsi e l’assuefazione al quotidiano, in cerca di un complicato equilibrio. Sergio è un frammento minuscolo di una vita qualsiasi. Un monologo moderatamente brillante con qualche piccola impurità tendente all’opaco. È una voce sola in una scena vuota, un dialogo intimo e affettivo tra un colloquio interiore e…

“Scusami tanto Sergio, ma il sagittario non è mai contento. Se hai sposato un sagittario non è certo colpa tua”.

Francesca Sarteanesi parla così dello spettacolo: “Diversamente da tutti i miei lavori finora, Bella bestia ma anche tutti gli spettacoli fatti con Gli Omini, qui la storia non mi riguarda..La mia volontà è lasciare sedimentare le parole in quel grande vuoto e fare in modo che sia lo spettatore a trovarci e a leggerci quello che vuole.

Il critico Roberto Rinaldi definisce la Sarteanesi: “…una delle attrici più promettenti e brave della scena italiana (finalista del Premio Ubu)”. Uno spettacolo da vedere! A seguire momento conviviale offerto dalla Pro Loco di Montescudo per festeggiare insieme la festa del Primo Maggio.

Ingresso € 12,00, prenotazioni 347 5838040 | 347 5267727 | 339 6512980, biglietteria in loco dalle ore 17.30. Posti assegnati | prenotazione consigliata.

www.lattoscuro.it



L’evento si terrà nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie anti Covid-19.