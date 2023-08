La musica rock dei Franz Ferdinand travolge l’Arena della Regina

Prezzo non disponibile

L'Arena della Regina di Cattolica prosegue anche n mese di settembre il proprio "impegno" musicale con la città e porterà sul palcoscenico nella serata di venerdì 1 settembre le sonorità rock del gruppo britannico Franz Ferdinand.

Tra le band di spicco del cosiddetto post-punk revival, conobbero il successo nel 2004 con l'album di debutto, l'eponimo Franz Ferdinand, il cui singolo “Take Me Out” valse alla band la nomination come miglior performance rock ai Grammy Awards; nello stesso anno la band si aggiudicò il Mercury Prize. La band ha piazzato vari singoli nella top 20 britannica, ottenuto varie candidature ai Grammy Awards e vinto due Brit Awards, come miglior gruppo britannico, e un NME Award.