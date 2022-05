Freaky Candy Burlesque Expo va in scena a Coriano,

Il Burlesque torna in scena dal vivo a Coriano con Freaky Candy Burlesque Expo sabato 28 e domenica 29 maggio alle ore 20 al Teatro Corte. Due serate di autentico spettacolo: piume, tacchi a spillo, costumi di scena su misura ma soprattutto l’entusiasmo incontenibile di esibirsi di nuovo davanti a un pubblico vero, in visibilio davanti a vedette di casa nostra. Le star della serata, infatti, sono le allieve dell’Accademia Cuore e Burlesque, che la performer internazionale Freaky Candy gestisce a Rimini, Riccione, Pesaro e Forlì. Ragazze e donne della porta accanto, di tutte le forme, misure ed età, che a un certo momento hanno detto sì al loro corpo e lo hanno trasformato in uno strumento di seduzione, ironia e gioia grazie al Burlesque.

Maestra di cerimonie: Freaky Candy, performer internazionale pluripremiata, attivista dei diritti civili e dell’inclusione, ally lgbtq+ nonché unica insegnante italiana invitata ad aprire il BurlyCon, la Convention più importante d’America.

Lo show sarà distribuito in due serate, quella di sabato, con inizio alle a tema “Into the Wild” avrà numeri di gruppo e individuali, mentre domenica le allieve intermedie e avanzate, proporranno numeri personali.