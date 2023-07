Appuntamento "con i baffi", il topogiornalista Geronimo Stilton presenta la sua nuova avventura editoriale

Dopo "Dante Alighieri", "La Costituzione italiana" e "Le Mille meraviglie del nostro Paese", prosegue instancabile il viaggio del topogiornalista più amato dai bambini di tutto il mondo che questa volta sarà alle prese con Il Piccolo Principe e la sua amica Volpe per un incontro che farà frullare a tutti i baffi dall’emozione.



Lunedì 31 luglio 2023 alle ore 17:30, Geronimo Stilton, torna in pelliccia e baffi a far tappa ace di Rimini dove si fermerà per un indimenticabile pomeriggio, incontrando i suoi piccoli fan per raccontare loro la nuova avventura del suo libro “Il mio amico Principe”, pubblicato in Italia da Mondadori Libri per Piemme.

Un momento di gioco-laboratorio e divertimento all'insegna di uno dei valori più importanti: l'amicizia.



Un evento gratuito con tante sorprese e gadget per tutti i partecipanti.



Di che cosa parla il nuovo libro di Geronimo Stilton, 'Il mio amico Principe'?

Mentre a Topazia si stanno preparando le celebrazioni per la Giornata Mondiale dell'Amicizia, Geronimo decide di mettere in scena insieme ai suoi amici un musical ispirato a 'Il Piccolo Principe', il celebre libro di Saint-Exupéry. Nonostante il grande entusiasmo, il giorno delle prove generali tutto comincia ad andare storto e i suoi tentativi per tenere sotto controllo la situazione non servono a niente. Alla fine, stremato, si addormenta sul palcoscenico. Ed è così che fa uno strano sogno... Il Piccolo Principe, accompagnato dall'amica Volpe, gli chiedeva aiuto per curare la sua Rosa, che stava appassendo. "Per mille mozzarelle, che cosa avrei potuto fare io per ridarle forza e colore?" Inizia così un'avventura indimenticabile…con una bellissima sorpresa finale!