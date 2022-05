Giada Maragno arriva a Rimini dopo il trionfo parigino a “The Voice”

Sangue pugliese nelle vene, ma romagnola d’adozione - prima cantante italiana nel 2012 a cimentarsi sul palcoscenico della Royal Carribean - Giada Maragno, in arte Jade, si esibirà venerdì 20 maggio (ore 21) al Mamì Bistrot di Rivabella dove interpreterà alcuni successi del suo poliedrico repertorio: “Prima di tutto - svela - mi piace che si mantenga questo fil rouge con Parigi e dunque sarà bello interpretare, in quella cornice, dei brani in lingua francese. Al Mamì cercherò di portare, soprattutto, il mio amore per il canto cimentandomi anche in altri generi. Io adoro i dinner-show, soprattutto quando, come nel caso del Mamì, il pubblico è così ravvicinato e puoi trasmettere in maniera diretta, senza filtri, le vibrazioni delle tue emozioni”.

Giada Maragno, artista imolese, è diventata celebre tra il grande pubblico televisivo per la sua trionfale partecipazione all’edizione francese di “The Voice” (si è fermata a un passo dalla finale).



Allieva del tenore Manuel Ferrando (oggi vice-direttore del teatro Regio di Parma), Giada negli anni ha infatti perfezionato la sua voce anche in chiave lirica, scoprendo il suo “Power belt”, il timbro tonante che oggi è un po’ il tratto distintivo della sua formidabile voce: “Tutto ciò che ho conquistato - dice - è frutto del mio lavoro. Nessuno in questo mondo mi ha regalato nulla, tanto che, nei momenti più bui, ho fatto anche la cameriera nei ristoranti di famiglia. Ma la musica è sempre stata la mia strada ed oggi, anche grazie all’esperienza di The Voice, posso dire di avere finalmente avuto tutte le conferme che cercavo”.