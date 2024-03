Con "Giardini d'Autore", la primavera sboccia nel fine settimana della città

Con la primavera, nel fine settimana del 16 e 17 marzo tornano a fiorire a Rimini i "Giardini d'autore". La kermesse botanica, tra gli eventi più attesi della primaversa, impreziosirà per l'imminente edizione il centro storico cittadino e in maniera particolare Castel Sismondo e Piazza dei Sogni che nelle giornate di manifestazione vedranno un susseguirsi dei migliori vivaisti italiani e sarà l'occasione ideale per conoscere e acquistare piante ed essenze uniche per giardini e terrazzi. Accanto a loro artigiani, designer e aziende agricole con i prodotti di eccellenza della terra.

Spazio anche ad appuntamenti tra laboratori di giardinaggio, corsi di decorazione, incontri, visite guidate, passeggiate e appuntamenti per grandi e piccoli.

Biglietti :

Ingresso giornaliero: 5€

Abbonamento weekend (sabato e domenica): 8€ - gratuito under 16

Speciale Circuito Arte: