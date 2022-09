A Giardini d’Autore, spazio anche al dialogo e talk d’approfondimento con “Salotto Kapperi”

Prezzo non disponibile

Torna anche quest’anno nell’edizione autunnale di Giardini D’Autore, in programma da venerdì 16 a domenica 18 settembre nella cornice della Piazza sull'Acqua al Ponte di Tiberio, l’appuntamento con Salotto Kapperi, lo spazio talk e del magazine riminese “Kapperi! Food and much more”: un luogo di incontro e uno spazio aperto al confronto, all'interno del quale approfondire temi che toccano da vicino l'arte, la cultura, l'attualità.

Sono tre gli eventi promossi dall'Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini, partner ufficiale di Giardini d'Autore, all'interno di Salotto Kapperi. Momenti di riflessione e dialogo, durante i quali saranno messi al centro argomenti per l’educazione alla cultura del rispetto e del benessere.

Salotto Kapperi con le Pari Opportunità della Provincia di Rimini aprirà le sue porte sabato 17 settembre, alle ore 11:30, con “World Cafè – Conversazione sul benessere e le buone pratiche aziendali”: introduce la consigliera delegata alla Pari Opportunità della Provincia Barbara Di Natale; seguiranno l’intervento di Luca Carrai, docente di Cescote le testimonianze di alcune aziende e imprenditori premiati per il progetto Buone Pratiche. In caso di maltempo, l'iniziativa avrà luogo al Cinema Tiberio di via San Giuliano.

Sempre sabato, ma alle ore 16:00, un nuovo appuntamento riguardante un approfondimento su “GEA l’Estate del Rispetto”: iniziative (incontri, escursioni in mare e laboratori) volti a prevenire e contrastare la violenza di genere ed educare alla cultura del rispetto e della protezione di tutti gli esseri viventi e dell’ambiente che ci circonda, che hanno visto il coinvolgimento di associazioni e realtà operanti sul territorio.

Infine, in serata alle ore 18:00 Concerto di Grazia di Michele con il trio Terra insieme a Fabrizio Mocata ed Eleonora Bianchini che faranno ascoltare anche un inno alla terra ad alto valore emozionale. In caso di maltempo l’evento si terrà al Teatro degli Atti.