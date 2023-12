Con "Scoop (Donna Sapiens)", Giobbe Covatta porta in scena la superiorità della donna tra comicità, e ironia

Intero: 20€; ridotto: 12€ (under 25), 18€ (over 65 anni)

Si accendono le luci sulla nuova mini – rassegna teatrale "Astra Verba Ridens". A salire sul palco del Cinema Teatro Astra sabato 16 dicembre alle ore 21:15 è Giobbe Covatta con il suo nuovo spettacolo Scoop (Donna sapiens), scritto a quattro mani con Paola Catella da cui è tratto anche il libro DONNA SAPIENS edito da Giunti.

Lo spettacolo ruota tutto intorno alla domanda: “Esistono razze superiori o razze inferiori?” Alla fine avvallato da eminenti personaggi preparati sull’argomento e originali riflessioni, il comico arriverà alla conclusione che la femmina è superiore. Per convalidare tale tesi il comico spazia dalla storia, alla sociologia, alla medicina e da ogni punto di vista il maschio della razza umana esce perdente e ridicolo rispetto alla donna.

Non mancano interviste impossibili con personaggi importanti che supportano tale tesi: da Dio stesso, che svela gli esilaranti retroscena della creazione dell’uomo e della donna, fino a un improbabile uomo del futuro che ci mette in guardia sui rischi di un mondo assoggettato all’arroganza maschile, passando per Nello, il povero membro maschile che chiede aiuto per le sue pessime condizioni di vita, schiavo dei ridicoli appetiti sessuali del suo padrone.

Giobbe Covatta dimostra nel suo modo comico e surreale il proprio amore e rispetto per le donne, a cui dedica in finale un poetico omaggio.

Biglietti:

Intero: 20€; ridotto: 12€ (under 25), 18€ (over 65 anni)