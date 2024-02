Edoardo Stoppa ospite per la "Giornata a 4 zampe", tra sfilate, selfie e sorrisi

Si preannuncia "scodinzoloso" e all'insegna del divertimento, il fine settimana delle Befane Shopping Centre di Rimini, da trascorrere in compagnia dei propri amici a quattro zampe: gatti e cani, in rigoroso ordine di apparizione, tra incontri con esperti, curiosità, special guest e il momento clou della sfilata canina.

Si comincia sabato 2 marzo alle ore 16:00 in piazza Unieuro con il secondo appuntamento letterario del 2024. Debora Grossi del "Rifugio dei libri" di Riccione incontra e dialoga con Andrea Mancino, autore del libro “Come farsi addomesticare dal proprio gatto”, edito da De Agostini: consigli e curiosità per diventare, finalmente, l’umano da compagnia che il tuo gatto merita. Dalla scelta dell’alimentazione più adatta alla cura del pelo, dai trucchi per portarli in vacanza ai metodi per tranquillizzarli quando stiamo per partire senza di loro: per ogni umana domanda c’è una risposta che il nostro gatto prova in tutti i modi a darci e, finalmente, questo libro ci fornisce gli strumenti per capirla.

Special guest: Mimas e Rea, i gatti che hanno 'addomesticato' Andrea Mancino, cambiandogli la vita per sempre.

Chi si presenterà in compagnia del proprio gatto riceverà il libro in omaggio



Proseguono gli appuntamenti nella giornata di domenica 3 marzo (ore 16:00), dove Piazza Unieuro ospiterà la festa più "scodinzolosa" dell'anno: Le Befane Shopping Centre promuove, in collaborazione con una rinomata azienda italiana incentrata attorno al pet food e il Canile 'Stefano Cerni' di Rimini, una giornata speciale dedicata ai nostri amici a quattro zampe e a tutti gli amanti dei cani, tra sfilata a 4 zampe, contest fotografico e tanto altro.

Special Guest Edoardo Stoppa, conduttore televisivo e già inviato di Striscia la notizia dal 2008 al 2020, trasmissione per la quale si occupava di casi legati proprio al benessere degli animali, attività che gli valse il soprannome di 'fratello degli animali'.



Momento centrale del pomeriggio sarà la sfilata dei propri amici animali, che gareggeranno per contendersi il primo posto nelle seguenti categorie: