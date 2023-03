Nella Giornata Mondiale dell’Acqua, la città riceve in dono il libro "Madre Acqua"

Amir SpA celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua 2023 dando alle stampe un volume dello storico Oreste Delucca, una dedica speciale all’elemento primordiale per eccellenza ma anche alla città di Rimini. Il libro, dal significativo titolo "Madre Acqua - Rimini fra passato, ambiente e futuro", verrà presentato pubblicamente proprio in coincidenza con la ricorrenza di mercoledì 22 marzo - alla Cineteca di Rimini (via Gambalunga 27), ore 16:00 - e nell’occasione sarà distribuito gratuitamente a tutti i presenti.



L’incontro sarà introdotto e moderato da Alessandro Rapone, amministratore unico dell’azienda committente. All’autore Delucca il compito di anticipare i contenuti dell’articolata monografia, in cui il tema acqua viene affrontato con rigore storico, attenzione all’ambiente e sguardo rivolto al futuro. Il volume è inoltre arricchito di un’appendice sull’evoluzione del sistema fognario riminese, dal dopoguerra ad oggi, un approfondimento a firma degli ingegneri Francesco Ermeti, direttore di Amir SpA, e Marco Donati, libero professionista. In rappresentanza del Comune di Rimini, che insieme alla Provincia patrocina la pubblicazione, interverrà l’assessore all’Ambiente Anna Montini.



“C’è un legame straordinario tra Rimini, la sua stessa identità e l’acqua - dichiara Rapone - La città che deve il suo nome al Marecchia, anticamente Ariminus, che su quello stesso fiume ha eretto uno dei suoi simboli, il Ponte di Tiberio, e che nell’ultimo secolo è stata capace di ritagliarsi un ruolo di primo piano come località balneare, è protagonista in questo libro. Ma l’opera, per cui dobbiamo dire grazie innanzitutto a Oreste Delucca, è stata pensata da Amir e poi sviluppata dall’autore come esplicito omaggio alla risorsa acqua, mettendo a disposizione informazioni che, crediamo, possano offrire interessanti spunti di riflessione. In appendice viene trattato anche il tema dello smaltimento delle acque nere, oggetto di un fondamentale investimento pubblico in corso d’opera, destinato al risanamento ambientale di Rimini e del suo mare. Un investimento a cui sta partecipando anche Amir”.



“Lo scenario dei cambiamenti climatici ci spinge però ad allargare la prospettiva oltre i nostri confini, per ragionare di interventi e misure urgenti che riescano a limitare i possibili danni. In questo senso l’opera di Delucca rappresenta un- aggiunge l’amministratore unico di Amir Rapone - Il tema è complesso ma riguarda tutti noi, ci chiama in causa nel quotidiano così come su più larga scala. Non si tratta solo di incentivare stili di vita sostenibili. C’è molto altro su cui lavorare. Basti pensare ad esempio alle implicazioni che potrebbe avere il rischio reale di un innalzamento del livello del mare sulla città di Rimini e sul suo modello economico. Sono davvero tanti i temi su cui invita a soffermarsi la, che in questa edizione 2023 ha come focus l’, materia che rappresenta una sfida aperta per un’azienda al servizio del sistema idrico integrato com’è Amir”.