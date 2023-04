"Au" come autismo: in scena il film per sostenere la sensibilizzazione di questo disturbo

In occasione della Giornata Mondiale di sensibilizzazione e consapevolezza sull' Autismo, l'Ufficio Scolastico dell'Ambito territoriale di Rimini congiuntamente al CTS-Centro Territoriale di Supporto all'inclusione proietterà lunedì 3 aprile alle ore 17:00 presso la Cineteca di Rimini (via Gambalunga, 27) il film "AU" di Olga Kalchugina (2019 - 63’) un documentario che ripercorre il parallelismo tra i modelli diagnostici italiano e ucraino - l'Ucraina è un paese in cui il disturbo dello spettro autistico non era una diagnosi riconosciuta fino a poco tempo fa - e gli stili di vita che si propongono ai pazienti nei due paesi.

Ingresso libero