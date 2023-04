La città celebra la Giornata della Terra: due incontri a sostegno del pianeta

Prezzo non disponibile

Prendono avvio martedì 18 aprile gli appuntamenti dedicati alla Giornata della Terra (22 aprile). Saranno due gli incontri organizzati dall’Associazione Michele Pulici - Incontri del Meditteraneo

Il primo appuntamento è per martedì18 aprile (ore 11:00) - e si terrà Scuola Secondaria di I grado di Riccione Paese. Ad intervenire sarà Emanuele Bompan, che incontrerà gli studenti e dialogherà con loro su Geografie della paura: come evitare che la crisi ambientale ci paralizzi. Bompan è un giornalista ambientale e geografo. Si occupa di economia circolare, cambiamenti climatici, innovazione, energia, mobilità sostenibile, fra i suoi libri ricordiamo L’Atlante geopolitico dell'Acqua e Water Grabbing - le guerre nascoste per l'acqua nel XXI secolo.

Il secondo appuntamento è in programma per sabato 22 aprile - Giornata Mondiale della Terra, inizierà alle ore 10.00 presso il Parco della Resistenza di Riccione (ingresso viale Castrocaro).

Questo incontro vede protagonisti gli alberi del Parco della Resistenza e a raccontarli, ci sarà il biologo Loris Bagli che è membro della Società Botanica Italiana e Società per gli Studi Naturalistici della Romagna

Alla mattinata parteciperanno gli alunni della Scuola Primaria Fontanelle Riccione. Alla compagnia Teatrale Fratelli di Taglia il compito di raccontare gli alberi attraverso le leggende e le storie fantastiche.

“Saranno due momenti di conoscenza e di riflessione sui temi ambientali e su tutto ciò che appartiene al benessere della Terra - ha aggiunto Pasquale D’Alessio, presidente dell’Associazione Michele Pulici

L’appuntamento nel Parco è aperto al pubblico