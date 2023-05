Le dimore storiche del territorio aprono le proprie porte, per una giornata tra storia e cultura

In occasione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche in programma domenica 21 maggio, la Casa Museo Leo Amici nel comune di Monte Colombo - Montescudo, la Casa Rossa di Alfredo Panzini a Bellaria-Igea Marina e Un Nido di Passeri dell’Associazione Nazionale Case della Memoria a Santarcangelo di Romagna, apriranno gratuitamente le porte per un appuntamento di grande interesse socio-culturale per approfondire la conoscenza di alcuni dei personaggi storici più importanti del territorio riminese.



“La Giornata Nazionale è una grande occasione per sensibilizzare la società civile e le istituzioni sul ruolo che le Dimore Storiche ricoprono a livello socio-economico e culturale sul territorio regionale” afferma Beatrice Fontaine, presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane - Sezione Emilia Romagna. “La possibilità di collaborare e dar vita a ulteriori sinergie nelle varie realtà provinciali, come nel riminese, insieme alla Federazione Italiana Amici dei Musei (FIDAM) e l’Associazione Nazionale Case della Memoria, ci permette di aver ancor più visibilità e fornire una più ampia offerta di strutture aperte a cittadini e turisti”.



La presenza delle Dimore Storiche sul territorio è fondamentale per sostenere diverse filiere: da quella artigiana, in particolare del restauro, a quella del turismo con ricadute positive su ristorazione e attività ricettive, senza dimenticare il settore eventi e convegni: “In virtù di questo ruolo di traino all’economia locale - aggiunge Fontaine - auspichiamo sempre di più un sostegno da parte delle istituzioni per aiutare i proprietari nelle attività di restauro e mantenimento delle dimore storiche. Luoghi che possono fare la differenza per mantenere vivi i territori, soprattutto quelli più periferici”.