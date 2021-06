Giornata verde tra trekking e Riccione Ride

Con la Giornata Verde, che quest’anno parte ufficialmente dal 2 giugno al 6 giugno per poi continuare per tutta l’estate fino ad ottobre, si apre in tutta l’Emilia Romagna la grande stagione delle vacanze nella natura, con iniziative fra boschi, corsi d’acqua, trekking, navigazioni al tramonto, ma anche esperienze nei castelli rinascimentali più spettacolari. Dopo il lungo ponte del 2 giugno, il cartellone proseguirà per tutto l’anno con oltre 200 iniziative slow soprattutto nei weekend, fra esperienze nella natura, attività all'aperto, eventi ed itinerari speciali e ancora tanti appuntamenti nei manieri dell’Emilia-Romagna. Il calendario su www.giornataverde.it e www.castelliemiliaromagna.it.

Ecco cosa fare in provincia di Rimini: il 5 giugno parte da Pennabilli (Rn) “Il sentiero dell'infanzia del mondo”, camminando in valle Orsaia e nei luoghi amati dal poeta Tonino Guerra. Dal 2 al 6 giugno, c'è Riccione Ride con iniziative pensate per diverse fasce di età, dalle gare in mountain bike alle escursioni giornaliere con e-bike. L'11 giugno, a Novafeltria (Rn), trekking su uno dei balconi naturali più belli della Valmarecchia, così come a Perticara, sul monte Vescovo (Rn) dove si ascoltano storie di miniere di zolfo con degustazione di formaggi di fossa.