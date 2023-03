Porte aperte alla bellezza: anche la Casa Museo Leo Amici aderisce alle "Giornate dei personaggi illustri"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 01/04/2023 al 02/04/2023 Orario non disponibile

In occasione delle "Giornate nazionali delle case dei personaggi illustri", anche la Casa Museo Leo Amici prenderà parte nel fine settimana di sabato 1 e domenica 2 aprile all'iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Case della Memoria.



In occasione del centenario della nascita di Leo Amici (1923-1986), la Fondazione "Leo Amici" è intervenuta con un ulteriore progetto di riqualificazione della Casa Museo, situata al Lago di Monte Colombo, nell'entroterra di Rimini, luogo dallo stesso Amici ideato e progettato e del quale ha dato avvio alla realizzazione nel 1983 attraverso il primo esempio di crowdfounding tra migliaia di persone. Leo Amici è stato uno dei primi promotori in Italia e in Europa del volontariato privato.