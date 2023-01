Cattolica, "Giorno della Memoria": gli incontri per commemorare le vittime dell'Olocausto

Prezzo non disponibile

La città di Cattolica, in occasione del Giorno della Memoria (venerdì 27 gennaio), presso il Salone Snaporaz (Piazza Mercato, 15) proietta giovedì 26 gennaio alle ore 21:00 il film "Il segreto del suo volto", regia di Christian Petzold.



A questa proiezione, seguiranno altri appuntamenti per la giornata di venerdì 27 gennaio. Alle ore 9:00 presso l'Auditorium della Scuola Secondaria di 1° grado (Via del Partigiano, 10) si tiene l' incontro con le classi terze durante il quale interverrano la Sindaca Franca Foronchi, l'Assessore Federico Vaccarini, la Dirigente Scolastica Anna Rosa Vagnoni, e il presidente Anpi Maurizio Castelvetro.

Nel pomeriggio, alle ore 17:00 la Biblioteca Comunale (Piazza della Repubblica, 31) ospiterà la presentazione del libro "La resistenza ebraica in Europa. Storie e percorsi 1939 -1945" di Daniele Susini. L’autore dialogherà con Alessandro Agnoletti (direttore delI’Istituto Storico della Resistenza della provincia di Rimini) e alcuni rappresentanti dell'Associazione Piazza Grande di Cattolica.



Dal 26 gennaio al 10 febbraio vetrina di libri sul Giorno della Memoria e sul Giorno del Ricordo presso la Biblioteca Comunale, in questa occasione verrà consegnata agli utenti una lettera tratta dai documenti di quell’epoca