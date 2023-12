Giovanni Cricca "ospite" del Natale in riva all'Adriatico: concerto e e firmacopie

Sabato 23 dicembre (ore 16:00) si rinnova, dopo l’iniziativa di giugno alla Granturismo, il dialogo tra il giovane cantautore e la sindaca della città con un evento unico tra musica e parole dedicato a Riccione, un momento di incontro voluto fortemente dall’artista e dal Comune per stringere in un abbraccio collettivo e affettuoso tutta la comunità di Riccione in occasione del Santo Natale. Al termine della conversazione e del concerto, Giovanni Cricca incontrerà il pubblico e firmerà le copie di un cd/ep a tiratura limitata curato da Materiali Musicali, organizzatore del MEI - Meeting delle Etichette Indipendenti - che sarà rappresentato a Riccione da Giordano Sangiorgi - realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna nell’ambito della legge musica L.R. 2/2018. Un vero e proprio regalo di Natale, uno scrigno di musica d’autore che fa bene al cuore: l’intero ricavato della vendita dei cd/ep sarà devoluto dall’artista in beneficenza in favore della “Fondazione Cetacea Onlus” di Riccione. Accanto a Cricca saliranno sul palco Stefano Zambardino al pianoforte e synth, Tommy Graziani alle percussioni acustiche ed elettroniche e Max Corona alla chitarra acustica ed elettrica.

Il grande cuore di Giovanni Cricca, un ragazzo di Riccione che con umiltà, generosità e sacrificio sta realizzando un sogno, dopo le straordinarie esperienze di Deejay On Stage e della trasmissione televisiva Amici di Maria De Filippi ora ha di fronte la prova più grande e ambiziosa, far conoscere la sua musica in tutto il mondo, con i suoi progetti artistici e i suoi concerti. L’evento, a ingresso libero, terrà a battesimo il grande palco di piazzale Ceccarini ed è promosso dal Comune di Riccione in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Mei - Meeting delle Etichette Indipendenti, PalaRiccione e Musicantiere.

All’evento è stato invitato il Vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, che porterà agli ospiti e ai cittadini di Riccione gli auguri del Santo Natale.

L’evento, a ingresso libero, terrà a battesimo il grande palco di piazzale Ceccarini che diventa il teatro a cielo aperto dei grandi eventi live di Riccione tra cui “Discoteca Romantica. Un raggio di luna elettrica”, la straordinaria festa collettiva che il 30 e 31 dicembre porterà l’energia della musica di Jimmy Sax e dei dj che hanno reso mitico l’immaginario della Riviera. Il palco sarà illuminato dalla luna scenografica di Visit Romagna per il format “La settimana delle Sette Lune. Natale e Capodanno in Romagna”. Il concerto è promosso dal Comune di Riccione in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Mei-Meeting delle Etichette Indipendenti, PalaRiccione e Musicantiere.