Con “Giro, Giro… Tondo”, Verucchio si trasforma nel "Paese dei bambini”: giochi, animazioni, letture e giocoleria

Dal 05/07/2023 al 31/08/2023

“Giro, Giro… Tondo…”. E’ facendo il verso alla famosa filastrocca per bebè che il Comune di Verucchio lancia un calendario di undici appuntamenti per fare della cittadina “Il Paese dei bambini” per animare le piazze con giochi, animazioni, intrattenimenti vari, incontri, giocoleria e letture.

Il cartellone prevede eventi in Piazza Malatesta a Verucchio, mercoledì 12 e mercoledì 19 luglio e giovedì 24 e giovedì 31 agosto, con mercatino dei bambini, il Ludobus "Scombussolo" in almeno un appuntamento e sorprese varie.

A Villa Verucchio, il cartellone avrà invece per epicentro in Piazza Europa, che alzerà il sipario mercoledì 5 luglio e tornerà protagonista con gli appuntamenti dedicati ai più piccini nelle settimane più calde dell’anno a suon di mercatino, spettacoli, incontri e musica giovedì 13 e giovedì 27 luglio e, ad agosto, giovedì 3 e nei mercoledì 9, 23 e 30.